Стала известна причина переноса концерта Полины Гагариной в Омске
Концерт Гагариной в Омске перенесли из-за соревнований по фигурному катанию.
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Директор Полины Гагариной Андрей Мухачев рассказал, в связи с чем запланированный концерт певицы в Омске был перенесен. По его словам, арену для выступления пришлось уступить фигуристам, передает Пятый канал.
Изначально концерт был запланирован на 16 октября. Однако арена, по словам Мухачева, в процессе попросила переставить дату выступления. Все дело во всероссийских соревнованиях по фигурному катанию, которые должны были транслироваться в эфире на федеральном уровне.
Спортивное мероприятие шло следом за концертом — 17 октября. Но планы все равно пришлось скорректировать из-за нормативов подготовки льда к соревнованиям. На переделку хоккейной площадки ушло бы минимум два дня.
По причине важности соревнований перенос концерта пришлось согласовывать с Министерством спорта России. Речи об отмене выступления Гагариной не идет, заявил Мухачев. Он отметил, что музыкальное мероприятие обязательно состоится, а тех, кто купил на него билеты, смогут спокойно прийти в новую дату — 28 октября.
Ранее товарищ Игоря Николаева заявил, что концерты с участием певца придется отменить на полгода. Все дело в состоянии артиста после операции.