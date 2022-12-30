Стала известна истинная возлюбленная Григория Лепса

В начале года Ксюша Собчак проболталась на ушко Урганту с кем крутит роман Григорий Лепс. «С Барановской…»

В середине года бывшая супруга футболиста Андрея Аршавина опровергла этот слух. Сам Григорий Викторович на этот счет помалкивает.

Зато скандально известный участник «Дома-2» Рустам Солнцев недавно разоткровенничался на тему истинной «дамы сердца» Лепса, прозрачно намекнув, что это… выпивка.

Чтобы с кем-то спать, нужно хоть иногда быть не подшофе, - примерно в так высказался Рустам. И добавил «А с этим большие проблемы! И потому мы этот вариант откидываем сразу!»

Жаль, неплохой вариант. Юля сейчас свободна и независима. Занимается политикой и регулярно выступает на радио и телевидении. Григорий тоже в разводе.

А уж со славой и деньгами – полный порядок. Правда, ему приписывают хлесткий афоризм «В моем возрасте каждый оргазм как инсульт».

Ну так ведь можно и без этого. У пары, если бы она сложилась, на двоих оказалось бы семь сыновей и дочерей плюс один внук.