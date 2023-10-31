Стала известна дата премьеры сериала «Отмороженные»

В Москве завершились съемки совместного проекта ИРИ, More.tv и Wink «Отмороженные». Премьера сериала назначена уже на 2 ноября.

По сюжету новой работы режиссера Ани Мирохиной, четыре бандита в конце 90-х годов приезжают выбивать из должника деньги, но случайно попадают в криокамеру и оказываются в 2022 году. Друзьям приходится адаптироваться в новом для них мире и при этом не забывать главную цель – месть боссу, что отправил их на это дело.

Главные роли в сериале исполнили Светлана Иванова, Ян Цапник, Нонна Гришаева, Влад Коноплев, Иван Агапов, Эмилия Спивак, Савелий Наумов, Денис Васильев, Федор Лавров, Алексей Красненков, Даниил Спиваковский, Виктория Агалакова, Кирилл Полухин, Ярослав Заргаров, Дмитрий Янчевский, Карен Арутюнов. Также снялась в нем и певца Анна Семенович. Она предстала в образе самой себя.