Стала известна дата переезда Ани Лорак из России

Сейчас звезда Ани Лорак, столкнувшись с отменой нескольких концертов в России, переехала в Дубай.

Многочисленные поклонники и фанаты певицы задаются вопросом: останется ли их кумир за границей или всё-таки вернётся в Россию.

Астрологический комментарий на эту тему дала основательница нумерологической школы Дарья Колегова специально для издания «А теперь внимание!».

По словам эзотерика, Лорак одна из тех сущностей, которая повсюду берёт с собой собственный мир. Другими словами, певице хорошо там, где она сейчас.

С другой стороны, Ани безумно любит путешествовать.

«Скорее всего, это будет не полноценный переезд, а желание жить на две страны», – рассказала эксперт. Кроме того, Колегова уверена: Лорак никогда не бросит музыку и сцену.

А по-настоящему «взлетать» начнёт только после 50.