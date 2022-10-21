Стал известен источник средств Натальи Фриске на курорте в Анталии

Наталья Фриске в первые привезла дочку на море.

Однако, сделать это за свой счёт у сестры знаменитой певицы не получилось.

Фриске призналась, что инвестировал в её путешествия папа Жанны и Наталии – Владимир.

Именно он оплатил все расходы, необходимые для комфортного пребывания дочери и внучки на знаменитом курорте в Анталии.

Недавно Наталья выложила в соц.сети фотографии, где она нежно целует новорожденную Луну.

Под изображением девушка благодарит отца за возможность переждать зиму в тепле.

«Мы так благодарны нашему дедушке за все! Вообще, я собиралась рожать малышку в штатах, но что ни делается – все к лучшему», - пишет Наталья Фриске.

Владимир Борисович Копылов - знаменитый родитель Натальи и Жанны долгое время служил артистом в Центральном доме работников искусств.

После окончания творческой карьеры Владимир решил уйти в предпринимательскую деятельность.

ФОТО: социальные сети