«Стабильность — признак мастерства»: Анастасия Решетова показала вещь, которую носит уже 15 лет

Модель и блогер Анастасия Решетова показала вещь, которую носит уже 15 лет. Бывшая возлюбленная рэпера Тимати поделилась в личном блоге фото, на котором она запечатлена в лосинах.

По словам модели, она носит лосины уже 15 лет. На кадрах Анастасия Решетова продемонстрировала образ с черными леггинсами, топом с высоким горлом и в кроссовках. На другом фото блогер предстала в леггинсах, топе и босоножках на каблуках.

«15 лет уже хожу в лосинах. Стабильность — признак мастерства», — написала Анастасия Решетова.

В 2014 году Анастасия Решетова стала обладательницей титула «1-я Вице-мисс России». Тогда же она познакомилась с рэпером Тимати. В 2019 году у пары родился сын Ратмир. В 2020 году модель и рэпер расстались после шести лет отношений.

Как признавалась Анастасия Решетова, она долгое время не могла прийти в форму после родов. В 2022 году блогер ограничила себя в питании и начала активно тренироваться в зале.

Ранее мы писали о том, что косметический бренд Анастасии Решетовой ушел в минус на 162 тысячи рублей.

В 2022 году модель и бывшая возлюбленная Тимати Анастасия Решетова открыла свой бренд уходовой косметики 69 Body Atelier Sixty Nine. Согласно открытым данным, за 2023 год ООО «Багира косметик» ушло в минус на 162 тысячи рублей.