«Сразу загребут злые полицейские»: что ждет Земфиру* и Гребенщикова* после возвращения в Россию

Политик и писатель Захар Прилепин рассказал, что звездам-иноагентам, которые захотят вернуться в Россию, сперва нужно будет выполнить все требования закона. Его слова приводит aif.ru.

Прилепин напомнил о специальной юридической процедуре, касающейся иноагентов. По его словам, «она не столь кошмарна», как представляют некоторые артисты.

«Борис Гребенщиков* (признан иноагентом на территории РФ) говорит в интервью, что он не может вернуться в Россию, так как его сразу загребут злые полицейские. Это вообще не предусмотрено», — пояснил он.

Он пояснил, что иноагенты не могут зарабатывать деньги на каких-то площадках, давать концерты в определенном формате, но полностью этой возможности они не лишены. Однако тюремного заключения закон не предполагает, заключил Прилепин.

Писатель рассказал, что раньше слушал песни Гребенщикова* и Земфиры* (признана иноагентом на территории РФ). Ему очень нравилось их творчество, но Захар не понимает, почему они не остались со своей страной.

Ранее Захар Прилепин заявил, что уехавшие из России артисты вернутся и будут мстить за унижения. Он предрек, в частности, возвращение Чулпан Хаматовой и Аллы Пугачевой.

*признаны иноагентами на территории РФ