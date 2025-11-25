«Спровоцировали все это, чтобы скрыть убийство Юрия Шатунова»: продюсер Андрей Разин — о заговоре против него

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин вышел на связь после объявления в розыск из-за обвинений в мошенничестве. В личном блоге артист назвал уголовное дело против него «липовым» и заявил, что обратился за защитой к властям Турции.

Накануне в СМИ разлетелась громкая новость о том, что Андрею Разину предъявили обвинения в мошенничестве в крупном размере, связанном с творчеством «Ласкового мая». Продюсер якобы присвоил лицензионные выплаты автора хитов группы Сергея Кузнецова с помощью фальшивого договора. В общей сложности материальный ущерб от действий менеджера составил около 500 млн рублей. По данным источников, теперь артисту грозит до 10 лет лишения свободы.

Андрей Разин записал в личном блоге видеообращение, в котором прокомментировал обвинения в свой адрес. Продюсер назвал возбужденное против него уголовное дело «липовым» и сообщил, что в настоящее время он находится под государственной защитой в Турции. Там же объявили в розыск «инициаторов» его преследования.

«Сегодня СМИ опубликовали, что по липовому заявлению, который сделал непонятный человек, и Кузнецова больного возили под видом Малахова… Сделал заявление об этом в прокуратуру, и Турецкая Республика взяла меня под государственную защиту, а следствие возбудило уголовное дело», — заявил Андрей Разин.

По словам артиста, в Турции собираются задержать вдову Сергея Кузнецова Елену Савельеву и адвоката Сергея Васильева. Более того, Андрей Разин раскрыл, что перехвачены разговоры «участников заговора» против него.

«Все их разговоры, где они разрабатывали эту мошенническую схему, перехвачены турецкими властями. Возбуждено уголовное дело, они объявлены в розыск. Также их подельник Кудряшов (Аркадий Кудряшов был директором Юрия Шатунова — прим. ред.), который это все спровоцировал, который все это оплатил. Дабы скрыть убийство и Сергея Кузнецова, и Юрия Шатунова… Юрия Шатунова они вообще сожгли», — рассказал продюсер.

1 декабря в Таганском суде Москвы состоится первое заседание по делу о мошенничестве. При этом сам Андрей Разин утверждает, что даже ни разу «в глаза не видел» уголовное дело. Менеджер также уверен: ему ничего не грозит, поскольку он владеет правами на хиты «Ласкового мая». Однако продюсер не упомянул о том, что в 2024 году суд отдал исключительные права на песни группы вдове Юрия Шатунова Светлане.

