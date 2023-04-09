«Спрос упал на 70%»: Ани Лорак «отсиживается» в Дубае

Спрос на концерты певицы Ани Лорак упал до рекордно низких показателей. Хозяин одного из агентств по организации мероприятий признался в общении с изданием kp.ru, что востребованность артистки упала на 70%.

В данный момент Ани проводит время со своим возлюбленным в Дубае.

Там она живёт по соседству с хорошим знакомым – не менее звёздным певцом Сергеем Лазаревым. В Россию Лорак собирается приехать лишь в сентябре, чтобы дать концерт в честь своего 45-летия.

Под эту дату исполнительница сняла «Крокус сити холл», однако у многих есть серьезные сомнения, что билеты окажутся распроданы хотя бы на половину зала.

Лорак не высказывается на политические темы и в последнее время откровенно игнорирует все светские мероприятия, относящиеся к отечественный шоу-бизнес тусовке. Так, в апреле она не приехала на музыкальную премию «Жара». Говорят, что Каролина Куик (настоящее имя Лорак) старается «пересидеть» непростое время, скрывшись от внимания прессы.