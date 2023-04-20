Способностями одного из участников шоу «Битва экстрасенсов» заинтересовалась полиция

Победитель «Битвы экстрасенсов» Олег Шепс вовсе не медиум, а аферист. Ответ на этот вопрос сейчас пытается найти полиция. Дело в том, что по данным telegram-канала SHOT, некая поклонница спиритических способностей братьев Шепсов 19-летняя Ксения, зашла у себя в Саратове на страничку Олега.

Узнав из аккаунта, что медиум способен организовать «беседу» с ее умершими родственниками, девушка перевела по указанной ссылке требуемую сумму (35 тыс. руб.). После чего владелец аккаунта перестал выходить на связь.

Сообщается, что сам Олег обвинения в свой адрес категорически отвергает, поясняя, что не ведет приемы через интернет. По его мнению, аккаунтом воспользовались хакеры-мошенники.