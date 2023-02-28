«Сплин» и «Би-2» исчезли с афиш фестиваля «Брат-2: Живой Soundtrack»
«Сплин» и «Би-2» не будут выступать на фестивале «Брат-2: Живой Soundtrack».
Фото: © Скрин видео, YouTube-канал «@mtv8828»
4 марта на крупной музыкальной площадке в столице России пройдёт концерт, посвящённый фильму «Брат-2».
В программе вечера запланировано выступление всех артистов, когда-то принимавших участие в записи саундтрека к знаменитому фильму Балабанова.
Как сообщает Газета.Ru, в лайн-апе фестиваля значатся: Вячеслав Бутусов, Маша и медведи, АукцЫон, Вадим Самойлов.
Ведущей церемонии станет игравшая сама себя в фильме Ирина Салтыкова. А вот изначально упоминавшихся в списке выступающих, групп «Сплин» и «Би-2», на последней афише нет.
Саша Васильев, Шура и Лёва комментарии пока не дали.
Ранее сообщалось, что в нескольких городах России концерты этих двух групп также отменились.