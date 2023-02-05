Сплетни певицы Анны Asti обойдутся ей в 20 млн рублей

Певица Анна Дзюба, выступающая под сценическим псевдонимом Asti, решила заняться бизнесом.

Вот уже несколько дней Петербург готовится к открытию её заведения под названием «Сплетни».

Впервые двери коммерческого детища Анны распахнуться для всех желающих 10 февраля.

Сообщается, что местечко будет сочетать в себе бар и ресторан, тем самым концептуально занимая ультрамодную в северной столице нишу так называемых гастро-пабов.

На данный момент известно, что Asti не поскупилась ни на интерьер ни на кухню и вложила в проект из своего кармана как минимум 20 млн рублей.

«В нашем баре вы сможете посплетничать, попробовать блюда по моим личным (что важно!) рецептам, и мои авторские коктейли, куда я вложила частичку своей души и свой секретный ингредиент — любовь», — поделилась певица.

Также известны, прямо скажем, наполеоновские планы девушки-инвестора сделать «Сплетни бар by Anna Asti» сетью.

Как сообщает Газета.Ru, cреди наиболее вероятных локаций для размещения, кроме Москвы, Сочи и Ростова, Анна смело упоминает Дубай.