Опубликовано 20 мая 2024, 21:00
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Спектакль-импровизация «Вдох» пройдет в иммерсивном театре с закрытыми глазами «Морфеус»
© Фото предоставлено пресс-службой театра
В иммерсивном театре с закрытыми глазами «Морфеус» (16+) пройдет спектакль-импровизация «Вдох».
В спектакле-импровизации нет заранее известного сюжета — вы его придумываете сами. Здесь вы - свободны в своих мыслях и фантазии. Здесь вы сможете исполнить любую заветную мечту, даже если в реальности она кажется абсурдной. Импровизируйте! Иммерсивный театр «Морфеус» предлагает отправиться в увлекательное путешествие, созданное вашей собственной фантазией.
Здесь нет сцены, зрителей в зале всего несколько, а их глаза закрыты специальными повязками. Спектакли публика воспринимает исключительно на уровне эмоций и ощущений: с закрытыми глазами обостряются все чувства.