Спектакль-импровизация «Вдох» пройдет в иммерсивном театре с закрытыми глазами «Морфеус»

В иммерсивном театре с закрытыми глазами «Морфеус» (16+) пройдет спектакль-импровизация «Вдох».

В спектакле-импровизации нет заранее известного сюжета — вы его придумываете сами. Здесь вы - свободны в своих мыслях и фантазии. Здесь вы сможете исполнить любую заветную мечту, даже если в реальности она кажется абсурдной. Импровизируйте! Иммерсивный театр «Морфеус» предлагает отправиться в увлекательное путешествие, созданное вашей собственной фантазией.

Здесь нет сцены, зрителей в зале всего несколько, а их глаза закрыты специальными повязками. Спектакли публика воспринимает исключительно на уровне эмоций и ощущений: с закрытыми глазами обостряются все чувства.