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Опубликовано 20 мая 2024, 21:00
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Спектакль-импровизация «Вдох» пройдет в иммерсивном театре с закрытыми глазами «Морфеус»

Спектакль-импровизация «Вдох» пройдет в иммерсивном театре с закрытыми глазами «Морфеус»

© Фото предоставлено пресс-службой театра

В иммерсивном театре с закрытыми глазами «Морфеус» (16+) пройдет спектакль-импровизация «Вдох».

В спектакле-импровизации нет заранее известного сюжета — вы его придумываете сами. Здесь вы - свободны в своих мыслях и фантазии. Здесь вы сможете исполнить любую заветную мечту, даже если в реальности она кажется абсурдной. Импровизируйте! Иммерсивный театр «Морфеус» предлагает отправиться в увлекательное путешествие, созданное вашей собственной фантазией.

Здесь нет сцены, зрителей в зале всего несколько, а их глаза закрыты специальными повязками. Спектакли публика воспринимает исключительно на уровне эмоций и ощущений: с закрытыми глазами обостряются все чувства.

Спектакль-импровизация «Вдох» пройдет в иммерсивном театре с закрытыми глазами «Морфеус»

© Фото предоставлено пресс-службой театра

Даты показа на май опубликованы на сайте.

Ближайшие спектакли в мае пройдут в этих числах: 23,24, 25,26, 30 и 31.

Ближайшие спектакли в июне: 1,2, 6,7, 8,9,13,14,15,16, 20,21,22,23,27,28,29,30

Билеты на сайте.