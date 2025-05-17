«Спасло лишь то, что я нарисовал вождя»: Никаса Сафронова едва не съели каннибалы в Эквадоре

Художник Никас Сафронов принял участие в шоу «Поймай меня, если сможешь» на телеканале «Россия». Поле выступления на сцене журналисты задали звезде несколько вопросов. Отвечая на один из них, Никас вспомнил, как однажды его пытались съесть в Эквадоре.

У художника спросили: не обидели ли его шутки ведущего Владимира Маркони, который славится своим порой жестким юмором. Сафронов, в свою очередь, вспомнил случай, когда оказался на волосок от гибели, передает StarHit.

По словам Никаса, его уже мало что может неприятно удивить. Тогда в Эквадоре художника спасло лишь то, что он умеет хорошо писать. Он изобразил вождя каннибальского племени, чем завоевал его уважение и остался жив.

«После того как меня чуть не съели каннибалы в Эквадоре (спасло лишь то, что я нарисовал вождя, и тот восхитился моим умением), меня уже мало что может неприятно удивить», — рассказал Сафронов.

Ранее сообщалось, что знаменитый художник оказался в центре скандала. Мать его внебрачного сына потребовала провести ДНК-тест.