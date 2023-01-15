Спаслись все, кроме одного: в Петербурге сгорела квартира блогеров Лерчика и Дани

В Петербурге произошел пожар – сгорела квартира популярных блогеров Лерчика и Дани. Причиной стало возгорание проводки. Гусаровы с детьми чудом оказались живы, однако не удалось спасти одного члена семьи.

Блогер Лерчик призналась, что не удалось вытащить их любимого кота. Супруги спасали двух маленьких детей, успев вынести вещи первой необходимости.