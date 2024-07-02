«Спасла меня»: Лариса Гузеева заявила, что благодаря собаке больше не плачет

65-летняя ведущая Лариса Гузеева посвятила пост своему псу по кличке Жужа в День собак. Она отметила, что благодаря домашнему питомцу больше не плачет.

Соответствующая публикация появилась в соцсетях ведущей.

«Моя Жужа спасла меня. Подарила неведомый, прекрасный, удивительный мир добра и любви… Я больше не плачу», - написала Гузеева.

Телеведущая призналась: она теперь «в рабстве» у всех хвостатых.

Ранее певец Прохор Шаляпин назвал актрису и ведущую шоу «Давай поженимся» глупой. Он отмечал, что Гузеева регулярно унижает гостей передачи, хотя человек, первый раз пришедший на ТВ, и просидевший там 30 лет не равны.

Шаляпин указал, что Гузеевой часто пишут в соцсетях о необоснованной жестокости. Певец уверен: это делается ради имиджа. «Я понимаю, что Гузеева не злой человек, она просто глупая», - говорил певец, отмечая, что умный не станет унижать слабого ради рейтинга.