«Спасибо за то, какой ты»: Ида Галич засыпала возлюбленного комплиментами в день рождения

Блогер Ида Галич поздравила возлюбленного в день его рождения. Она поблагодарила родителей ухажера и написала «спасибо, что ты есть».

Галич и ее любимый человек почти год вместе. Актриса скрывает лицо мужчины – оказалось, это его просьба.

В день рождения возлюбленного блогер разместила ролик, в котором он снят со спины. Ида призналась, что «безмерно счастлива» рядом со своим избранником.

«Я ценю твою мудрость, уважаю твое спокойствие, люблю твою семью и целую твою душу. Спасибо, что ты есть. Спасибо твоим родителям за твое воспитание», - написала она.

Галич выразила надежду на то, что скоро молодой человек разрешит показать его лицо. «А пока либо спина, либо смайл от сглаза», - добавила актриса.

Ранее она сообщала, что познакомилась с родителями избранника. Стало известно, что мужчину зовут Олег, он бизнесмен и воспитывает дочь от прошлого брака.