НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 12 сентября 2024, 18:00
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«Спасибо за то, какой ты»: Ида Галич засыпала возлюбленного комплиментами в день рождения

Ида Галич поздравила возлюбленного с днем рождения фразой «спасибо, что ты есть».
«Спасибо за то, какой ты»: Ида Галич засыпала возлюбленного комплиментами в день рождения

© Starface.ru

Блогер Ида Галич поздравила возлюбленного в день его рождения. Она поблагодарила родителей ухажера и написала «спасибо, что ты есть».

Галич и ее любимый человек почти год вместе. Актриса скрывает лицо мужчины – оказалось, это его просьба.

В день рождения возлюбленного блогер разместила ролик, в котором он снят со спины. Ида призналась, что «безмерно счастлива» рядом со своим избранником.

«Я ценю твою мудрость, уважаю твое спокойствие, люблю твою семью и целую твою душу. Спасибо, что ты есть. Спасибо твоим родителям за твое воспитание», - написала она.

Галич выразила надежду на то, что скоро молодой человек разрешит показать его лицо. «А пока либо спина, либо смайл от сглаза», - добавила актриса.

Ранее она сообщала, что познакомилась с родителями избранника. Стало известно, что мужчину зовут Олег, он бизнесмен и воспитывает дочь от прошлого брака.

Источник фото:Starface.ru
Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Лилия Караева
Теги:
Ида Галич
день рождения
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