«Спасибо за новую меня!»: 18-летняя преобразившаяся невеста Григория Лепса вернулась в Россию

18-летняя невеста 62-летнего певца Григория Лепса Аврора Киба, уехавшая в Лондон на учебу, вернулась в Россию. В личном блоге девушка поделилась кадрами в новом имидже.

Вернувшись в страну, Аврора Киба отправилась в поход по салонам красоты: сначала она сделала маникюр, а затем сменила стрижку. Девушка поделилась в соцсети видео, на котором предстала в новом имидже — она отказалась от длинных волос в пользу более короткой стрижки. Избранница Григория Лепса осталась довольна своим преображением и поблагодарила мастера за работу.

«Спасибо за новую меня!» — написала Аврора Киба.

При этом студентка не стала раскрывать, оценил ли ее новый образ артист, который в недавнем интервью признался, что ждет «скорейшего возвращения» возлюбленной из Лондона.

Напомним, роман Григория Лепса с Авророй Кибой обсуждали все лето. Впервые певец вышел в свет с девушкой, которую назвал своей невестой, в июне этого года на премии МУЗ-ТВ. Пара не раскрывает подробности отношений, но неоднократно появлялась вместе на светских мероприятиях. Многие считают, что роман артиста и студентки является пиаром. Сам Григорий Лепс заверил, что они с избранницей осознанно вступили в отношения и у них все серьезно.

Ранее сообщалось о том, что закрутивший роман со студенткой Григорий Лепс заявил о желании вновь стать отцом.