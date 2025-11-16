«Спала в гримерке»: с кем Дарья Мельникова оставляет годовалую дочь на съемках

Актриса Дарья Мельникова в прошлом году стала многодетной мамой. Звезда «Папиных дочек» достаточно быстро вышла из декрета и практически везде берет с собой годовалую дочь. Однажды малышке даже пришлось спать в гримерке у Саши Петрова.

Спустя несколько месяцев после родов Мельникова отправилась на съемки программы «Форт» и взяла с собой дочь.

«Она с рождения с нами везде. Привыкла уже — ей деваться некуда. Во время съёмок, например, она спала в гримерке Саши Петрова (ведущего программы — прим. «Страсти»)», — рассказала Мельникова mk.ru.

Дарья и Александр служат в одном театре. Мельникова признается, что ей суперкомфортно работать вместе с Петровым.

Мельникова пояснила, что старается брать с собой везде не детей, но, к сожалению, им не всегда нравится светская жизнь.

Дарья и ее супруг также активно пользуются возможностями, которые им дал статус многодетной семьи — бесплатными парковками и другими преимуществами.

Помимо дочери, у Дарьи есть два сына от предыдущего брака. В прошлом году актриса сообщила, что тайно вышла замуж за артиста Романа Набатова.

Недавно Дарья Мельникова впервые рассказала о совместной жизни с Романом Набатовым. Актриса призналась, что супруг научил ее соблюдать баланс между работой и семьей.