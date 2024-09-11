«Спала с малолетними блогерами»: Дана Борисова рассказала о съемках в Колумбии

Дана Борисова рассказала, что ночевала в одной спальне с молодыми блогерами в Колумбии. Об этом сообщает Газета.Ru.

Дана Борисова стала одной из участниц телепроекта «Звезды в джунглях», который снимался в Колумбии. В проекте знаменитостям предстоит пройти через испытания — победитель получит приз в 30 миллионов рублей.

По словам Борисовой, съемки дались ей непросто — приключения начались еще до прилета на место съемок.

«Теряла багаж, опаздывала на рейс, два дня жила в аэропорту в Стамбуле. У меня все запуталось, перепуталось, но все равно вспоминаю это как необычайное приключение, которое изменило мою жизнь», — рассказала она.

Уже на съемочной площадке Борисова испытала сложности со сном. По словам ведущей, свет в общей спальне выключался только после того, как ложился спать последний участник проекта.

«И это для меня было пыткой. Еще одной пыткой было спать в одной спальне с малолетними парнями-блогерами!» — заявила она.

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