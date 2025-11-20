«Создано, чтобы пристыдить ее»: адвокат ответил, могут ли Эппле лишить звания из-за долга в 10 млн

Адвокат Александр Бенхин ответил, лишат ли актрису Жанну Эппле звания из-за долга в 10 млн рублей. Юрист считает, что ей нечего бояться, а история создана с целью пристыдить артистку и ее семью.

Мнение эксперта приводит NEWS.ru.

Бенхин назвал ситуацию абсурдом. Банкротство актрисы никак не связано со званием, подчеркнул он.

«Никто, конечно, не лишит ее звания из-за долга… Эппле нечего бояться», - сказал Бенхин.

Адвокат считает, что ситуация создана для морального давления на саму актрису и ее семью. При этом экс-подруга Эппле, требующая возвращения денег, не может потребовать их с родственников и детей актрисы.

«Дети за родителей не отвечают, как и родители за совершеннолетних детей. Поэтому это все просто создано для хайпа, чтобы привлечь внимание к проблеме, пристыдить ее и семью», - сообщил Бенхин и добавил, что во избежание дальнейшей огласки женщине могут заплатить.

Напомним, актрису пытаются лишить звания из-за того, что она 7 лет не возвращает долг бывшей подруге. Именно она написала заявление о лишении Эппле звания.