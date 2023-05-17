Созданная нейросетью Василиса Премудрая разыграла билеты на музыкальную премию RU.TV

В «Крокус Сити Холле» 23 мая пройдет XII Русская Музыкальная Премия телеканала RU.TV. В преддверии церемонии на платформе Hitfun.ru состоялась уникальная викторина, в которой пользователи выиграли билеты на это грандиозное событие.

Подчеркивается, что розыгрыш провела Василиса Премудрая. Ведущая была создана искусственным интеллектом.

Организаторы отмечают, что коллаборация с искусственным интеллектом – новая страница в истории церемонии. Искусственный интеллект впервые в истории провел подобный конкурс. В образе ведущей сочетаются и русский народный стиль в одежде, и красота, и музыкальность голоса.

Чтобы выиграть билеты на мероприятие, пользователи должны были ответить на вопросы об истории Премии телеканала RU.TV, а также на вопросы, сгенерированные Василисой Премудрой.

Участники вспомнили прошлые эпизоды Русской Музыкальной Премии телеканала RU.TV. Например, кто вел церемонию десять лет назад, в каких оригинальных номинациях награждались лауреаты, какой фирменный цвет звездной дорожки и так далее.

Всего было разыграно три пары билетов. Три счастливчика, которые быстрее всех ответили на вопросы искусственного интеллекта, станут гостями XII Русской Музыкальной Премии телеканала RU.TV.