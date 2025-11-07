«Совсем не стареет»: 65-летняя Татьяна Друбич впервые за долгое время вышла в свет

65-летняя актриса Татьяна Друбич впервые за долгое время вышла в свет. Она посетила премьеру фильма «Ветер» в кинотеатре «Художественный» в Москве. Знаменитость покорила Сеть внешним видом.

Друбич выбрала для светского выхода черный джемпер и кардиган в тон. Актриса закрепила очки на вороте. Волосы были уложены в элегантную прическу, макияж сделали с акцентом на глаза.

Интернет-пользователи оценили выход знаменитости и назвали Друбич одной из самых красивых женщин в истории кинематографа. Они писали в Сети: «Совсем не стареет», «Выглядит как минимум на 10 лет моложе своего возраста».

