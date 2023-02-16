Советы психолога: что делать, если делать ничего не хочется

Многие считают себя наследниками Обломова из романа Гончарова. Ленимся с раннего детства и до последнего вздоха. И ничего с этим не поделаешь.

Но бывает иначе. Человек годами был энергичным, а потом вдруг потерял динамику, утратил интерес к жизни.

Сделайте анализ крови на предмет железа, - рекомендует порталу Doctor Питер психолог Михаил Лабковский. – Железодефицитная апатия – это весьма неприятная болезнь, и лень тут ни при чем. Поможет только обращение к специалисту.

Если с железом все в порядке - вопрос в психологии. Тут и недостаток силы воли, и отсутствие мотивации, и страх перед будущим, и низкая самооценка, и многое другое.

При этом, в основе изменения вашего поведения может крыться внешняя причина, - считает эксперт.

Например, кто-то внушил вам, что ваше призвание вовсе не то, чем вы прежде занимались. А вы ощущаете, что это, наоборот, не ваше, и впадаете впали в депрессию. Разум советует прислушаться к стороннему мнению, а психика отвергает навязанные ценности .

В такой ситуации, читает психолог, выбираем сторону психики.

Главное не бояться продолжать поиск самого себя и своего любимого дела, другими словами идти своей, а не навязанной дорогой.