«Совершенно неподходящее платье»: 14-летняя дочь Виктории Бекхэм вызвала критику откровенным нарядом

Об этом сообщает Daily Mail.

Харпер Бекхэм — младшая дочь звёздной пары Виктории и Дэвида Бекхэм. Девочка регулярно появляется на светских мероприятиях вместе с родителями и всё чаще привлекает внимание СМИ.

Во время обеда на Ибице Харпер выбрала коричневое платье с цветочным принтом и глубоким декольте из гардероба матери. Образ она дополнила клатчем Bottega Veneta и сандалиями Hermès. Фотографии юной Бекхэм попали в сеть и вызвали шквал критики.

Пользователи интернета сочли наряд неподобающим для 14-летней девочки.

«Совершенно неподходящее платье для 14-летней девочки», — возмущались комментаторы. Многие отметили, что Харпер выглядит «неподобающе одета» для своего возраста.

Напомним, Харпер — самый младший ребёнок в семье Бекхэм. Помимо неё, у Виктории и Дэвида трое сыновей. Девочка всё больше интересуется модой и бьюти-индустрией, следуя по стопам матери.

К слову, недавно Виктория Бекхэм в подкасте The Sunday Times Style рассказала, что 14-летняя Харпер работает над созданием собственного косметического бренда. Однако запуск проекта временно приостановлен — девочка сосредоточилась на подготовке к школьным экзаменам.

«Она очень увлечена своим делом и имеет собственную точку зрения, но сейчас она в школе и очень-очень много работает. Она максимально сконцентрирована на подготовке к экзаменам», — поделилась дизайнер.