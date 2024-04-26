«Сотрудничал с теми журналистками, кто с ним спал»: дочь Успенского раскрыла тайны отца

Дочь детского писателя Эдуарда Успенского заявила, что ее отец работал с журналистками через постель. Об этом сообщает PROZVEZD.

Мужчину чаще всего называли «папой Чебурашки». Он был знаменит и умен, но о личной жизни старался не рассказывать. Его дочь Татьяна раскрыла тайны отца.

Оказалось, что у них были сложные отношения из-за мачехи. Они много ругались, и наследница даже не пришла к Успенскому на похороны. Она говорит, что он плохо с ней обращался, доводил до слез и даже отдавал ее жить в секту.

Татьяна охарактеризовала отца, как зависимого человека.

«От алкоголя, от женщин, волевых и сильных. Тоталитарный человек внутренне очень зависим. От более сильного», – поделилась она.

Дочь писателя пояснила, что ее отец боролся с «представителями тоталитарного режима», но при этом ему самому нужны были власть и влияние. Она подчеркнула, что у него был ужасный характер, от которого страдали окружающие, в том числе домочадцы.

«Отец сотрудничал с теми журналистками, кто с ним спал…», – добавила она.

Ранее дочь Эдуарда Успенского рассказала, что ее отец лечился от алкоголизма в секте. Татьяна вспомнила, что писатель часто уходил в запои и регулярно конфликтовал с женой Элеонорой Филиной. Оказалось, что в такие моменты он был очень агрессивен, что пугало близких.