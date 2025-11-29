«Сотня засиделась, ребенка впихнули против взрослых»: Стас Садальский высказался о шоу «Ну-ка, все вместе!»

Станислав Садальский высказался о шоу «Ну-ка, все вместе!», финал которого состоялся накануне. В своем Telegram-канале актер призвал сменить членов жюри проекта, которые там «засиделись», и раскритиковал одну из участниц.

28 ноября на канале «Россия 1» прошел финал седьмого сезона шоу «Ну-ка, все вместе!», победителем которого стал Илья Булыгин, исполнивший песню Филиппа Киркорова «Иллюзия». Стас Садальский считает, что это абсолютно заслуженно: «Победитель Илья Булыгин по праву, у воронежца сильное и яркое выступление было в конце!» Однако номер самой юной участницы проекта Анастасии Ивановой артист не оценил. По его мнению, 15-летняя девочка «не понимала, о чем поет».

«Не понимаю шумихи вокруг Анастасии, обычный детский голос, с которым много работали. Ее выбор для финального выступления был слабый, не понимала, о чем поет. Правильно до этого ей сказали, что это нечестно — пихать в одно шоу ребенка с несформированным голосом против взрослых людей. Пусть идет в «Синюю птицу» (Всероссийский конкурс юных талантов на канале «Россия 1» — прим. ред.)», — заявил Стас Садальский.

Анализируя седьмой сезон «Ну-ка все вместе!», актер отметил, что в шоу пора сменить членов жюри, среди которых Арсений Бородин, Ирина Ортман, Этери Бериашвили и другие эксперты в области музыки.

«Вообще интригующим был этот финал и вообще сезон. Сотню пора заменить, засиделись», — подчеркнул артист.

Ранее Станислав Садальский раскритиковал программу телеведущего Андрея Малахова к 100-летию актрисы Нонны Мордюковой: «Не эфир, а заупокойная служба. Почему ни слова о ролях, о работе над ними, о характере, о детстве, о друзьях, о любви?»