Сотни протестующих попытались сорвать Met Gala: чем не угодил Джефф Безос

Об этом сообщает издание Elle.

Met Gala — главное светское событие года, которое ежегодно собирает десятки звезд для сбора средств на нужды Института костюма музея. В этом году мероприятие проходило в Музее костюма с дресс-кодом «Мода — это искусство», подчеркивающим связь между одеждой и телом. Бал был приурочен к открытию весенней выставки «Костюмное искусство».

Сопредседателями благотворительного вечера вместе с Безосом выступили певица Бейонсе, актриса Николь Кидман, теннисистка Винус Уильямс и журналистка Анна Винтур.

Джефф Безос заплатил за участие в качестве спонсора 10 миллионов долларов, что эквивалентно 750 миллионам рублей. Именно его роль в мероприятии вызвала волну протестов. Сотни недовольных попытались сорвать проведение престижного бала.

Ранее стало известно, что актриса Зендая, звезда сериала «Эйфория» и фильмов «Дюна», объявила об отказе от участия в Met Gala 2026. По информации издания, она решила взять паузу после интенсивного графика съемок и промо-туров. В апреле 2025 года состоялись премьеры фильма «Вот это драма!» с Робертом Паттинсоном и третьего сезона «Эйфории». В июле актрису ждут новые громкие премьеры.

