«Состояние ухудшается»: Анна Хилькевич серьезно пострадала на Бали

Многие звезды отечественного шоу-бизнеса решили провести новогодние праздники в жарких странах. Не стала исключением и Анна Хилькевич, которая сейчас вместе с семьей находится на Бали. Во время отдыха произошел неприятный случай, о котором актриса поспешила рассказать в социальной сети.

Так, девушка пожаловалась на резкое ухудшение самочувствия. Проснувшись, Анна обратила внимание на распухшую руку, на которой отчетливо видны три красных точки. Предположительно, звезду сериала «Универ» укусила змея, и пока состояние здоровья оставляет желать лучшего.

«Я проснулась и еле открыла глаза, вообще не понимала, что происходит. Мне становится все хуже и хуже. Не знаю, кто меня укусил и зачем, но состояние очень странное», — высказалась Анна.

Подобное заявление очень обеспокоило поклонников актрисы, поэтому они поспешили пожелать ей скорейшего выздоровления.

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