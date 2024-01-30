Состояние тяжелобольного Губина ухудшилось: что происходит с пропавшим певцом

Певец Андрей Губин рассказал об ухудшении состояния. Напомним, что артист страдал из-за проблем с сердцем, и врачи диагностировали у него прозолпагию. Сейчас он совсем не появляется на публике и не выходит на связь. В последний раз он отвечал журналистам в середине января и делился, что у него болит лицо и нарушилась дикция.

По данным Пятого канала, последнее большое интервью Губин дал в ноябре 2023 года. Тогда речь шла о песне «Мальчик-бродяга». А после этого он вновь пропал. СМИ попытались связаться с Андреем, испугавшись за его здоровье, и, как оказалось, опасаться действительно стоит. Лучше вокалисту не становится.

«Лицо болит, проблемы с дикцией, все интервью на некоторое время отменил. Извините, пожалуйста», - сказал певец, а после этого перестал отвечать на звонки.

В крайний раз Губин выходил на связь 17 января. Он признался, что в ближайшее время ждать его в публичном пространстве и на телевидении не стоит.

Ранее Андрей Губин ответил певице Акуле, обвинившей его в домогательствах.