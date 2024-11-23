«Состояние песенного цеха, увы, плачевное»: автор хитов «Любэ» назвал главную проблему современной эстрады

Поэт-песенник, автор хитов группы «Любэ» Александр Шаганов объяснил, в чем проблема российского шоу-бизнеса. По его словам, уже много лет на эстраде нет ни одного нового народного шлягера.

«Состояние песенного цеха, увы, плачевное. Есть много претензий, которые во многом справедливые. Я вижу проблему в мельтешении, отсутствии глубины и, что страшнее, желание уходить на глубину. Нет основательности. Нет песен, объединяющих поколения», - сказал поэт в беседе с Kp.ru.

В качестве примера Шаганов привел завирусившийся молодежный хит «За деньги – да», который исполняет Дарья Зотеева, известная под псевдонимом Инстасамка. По мнению поэта, данная песня – это обыкновенное ерничанье и стеб. Такие хиты, по словам Шаганова, забудутся уже через половину сезона.

«Нигилизм и упадничество, страдание какое-то. Нет духоподъемных, жизнеутверждающих песен», - сказал музыкант.

Говоря о том, как написать настоящий хит, Шаганов подчеркнул, что тут необходима любовь к поэзии, хотя бы на уровне школьной программы.

«Практически любой человек с нуля может попробовать написать хорошую песню. Даже не имея для этого суперпрофессиональных навыков. Я бы остерег авторов от длиннот, которые позволительны в поэмах. В песне побеждает образ и эмоция», - заключил Шаганов.

Ранее автор песен группы «Любэ» Александр Шаганов высказался по поводу поведения уехавшей из России Аллы Пугачевой. Он назвал творчество певицы «наследием страны» и отметил, что не может из-за скандальных высказываний артистки закрывать глаза на ее старые песни.