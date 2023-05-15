«Сосаться нужно нормально»: Гоша Куценко раскритиковал актрис во время постельных сцен

Гоша Куценко рассказал о том, как он представляет себе съемки эротических сцен. Газета.Ru приводит несколько характерных высказываний 55-летнего актера.

«Если играешь любовную сцену – ты должен быть готов пойти на все. Я всегда так говорил актрисам: «Чего ты лепишь крестики себе вот сюда вот? Что ты подкладываешь там прокладки куда-то? Давай вперед!»

В своем интервью шоу «Дерзкая готовка с Ляйсан» Куценко посетовал, что многие актрисы только имитируют в кадре любовную страсть, а на самом деле целоваться не готовы.

«Да, Порошина заворачивается, - признался актер, видимо вспоминая юные годы, проеденные вместе с выпускницей Щукинского училища Марией Порошиной. – Поцелуй, который имитируют, всегда видно. Сосаться нужно нормально. Целуешься с актрисой, предлагаешь ей свой язык, а она его отталкивает. Меня это бесит».

По мнению Гоши Куценко, похоть в момент съемок эротических сцен отходит на второй план. Вместо нее между артистами возникает «актерская химия».