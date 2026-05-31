«Сорвал куш в прокате»: малобюджетный хоррор интернет-комика Карри Баркера стал неожиданным хитом

Карри Баркер известен как интернет-комик, но в жанре хоррора он дебютант. Несмотря на это, его провокационный фильм ужасов «Обсессия» сумел поразить и критиков, и зрителей.

Сюжет разворачивается вокруг застенчивого молодого человека по прозвищу Беар (полное имя — Бэйрон), которого сыграл актёр Майкл Джонстон. Герой тайно влюблён в подругу детства Никки — независимую девушку, которая не замечает его чувств. Всё меняется после того, как Беар находит в сувенирной лавке одноразовую волшебную палочку и загадывает желание о любви.

Магия срабатывает, но с жутким результатом. Никки превращается из самостоятельной личности в одержимую им девушку. Токсичная зависимость, вызванная магическим воздействием, становится основой для провокационного исследования темы нездоровых отношений.

Фильм затрагивает страх перед собственными желаниями и показывает, как мечта о любви может обернуться кошмаром. Критики отметили актуальность темы и качество исполнения, несмотря на скромный бюджет картины.

Премьера состоялась 28 мая 2026 года. С тех пор «Обсессия» уверенно собирает кассу и вызывает обсуждения среди любителей жанра.

Дебютные работы в хорроре нередко становятся культовыми именно благодаря свежему взгляду и нестандартным решениям режиссёров-новичков. Карри Баркер доказал, что переход из интернет-комедии в серьёзное кино может быть успешным.