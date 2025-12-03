«Соприкоснулась с великой женщиной»: актриса Ирина Пегова встретилась с Алисой Фрейндлих в Петербурге

Актриса Ирина Пегова посетила Санкт-Петербург, где встретилась со старшей коллегой, звездой советского кино Алисой Фрейндлих. В своем Telegram-канале она опубликовала совместные фото с легендарной артисткой.

47-летняя Пегова представила в Северной столице приключенческую комедию «Шальная императрица» в кинотеатре «Аврора». Заодно и встретилась за чашкой чая со звездой «Служебного романа». Ирина преподнесла Алисе Бруновне букет белых роз. Обе актрисы сделали пару совместных фото.

«Какое счастье! Соприкоснуться с великой наикрасивейшей женщиной нашей великой страны!» — подписала Пегова публикацию.

Подписчики Ирины остались в восторге от снимков и поспешили поделиться восторженными комментариями. Люди пишут: «Два таланта», «Вижу двух прекрасных женщин, двух гениальнейших актрис нашей страны», «Алиса Бруновна восхитительна! А Ирочка обворожительна! Два поколения прекраснейших женщин!», «Роскошные!», «Долгие лета Алисе Бруновне».

