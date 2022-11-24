Солнцев: мертвый муж Берковой вышел на связь из леса

Умерший от передозировки Андрей Стоянов накануне гибели пытался занять деньги у Рустама Солнцева

Скандальный персонаж телешоу «Дом-2» заявил о том, что незадолго до смерти актер позвонил ему на мобильный и попросил перевести небольшую сумму денег.

По словам Рустама, они с Андреем были знакомы только шапочно, и никогда до этого подобных просьб от Стоянова не поступало.

Время было раннее, около пяти утра, он звонил откуда-то из леса… Просил перекинуть чуток на карту. Конечно, я ничего нему не кинул, так как сразу понял: с парнем творится что-то неладное.

Напомним, бывший супруг российской порно звезды Елены Берковой, привлекавшейся в 2011 к уголовной ответственности за нарушение правил оборота наркотических средств, был найдет мертвым в своей квартире 10 ноября 2022 года. Причиной смерти стала передозировка наркотиков.

Беркова, в 2017 снявшая порно фильм «Berkova&Stoyanov» на студии «American Pie Production», на похороны бывшего муже не приехала.