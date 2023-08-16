Солисты Dabro рассказали, как их юный фанат заставил петь всю площадь на Камчатке

Братья Засидкевичи Иван и Михаил (группа Dabro) рассказали, как давали концерт на Камчатке, а также про мальчика, заставившего всю площадь петь под его трубу. Музыканты стали гостями шоу «Мурзилки Live» на «Авторадио».

Артисты признались, что камчатская публика встречала их очень тепло. Во время концерта певцы заметили, что кто-то им все время подыгрывал на трубе. Они пригласили этого человека на сцену. Им оказался маленький мальчик, лет десяти. Они предложили ему исполнить то, что он умеет. Мальчик сказал, что умеет играть «Крылатые качели». Все его поддержали.

«И тут весь зал как запел хором! Этот классный момент нам запомнился, теперь он в истории нашей группы», – поделились братья Засидкевичи.

Оказалось, что у группы сложилась большая фанатская база. Поклонники посвящают им каналы в соцсетях, следуют за ними в поездках по стране. А с недавних пор в разных городах стали появляться граффити с изображением братьев.

В студии «Авторадио» ребята презентовали свой новый трек «Ты знаешь, мам», исполнив его вживую, и рассказали, как рождалась эта песня. По их словам, это было не быстро, главным было подобрать нужные слова.

«Это очень выверенная песня, и нам хочется, чтобы все, кто ее услышит, почувствовали то, что чувствуем мы», – говорят исполнители.

По их словам, маму трогают слова в этой песне, она реагирует очень эмоционально.