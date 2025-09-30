Солистки группы «Лицей» рассказали, как появилось название коллектива

Легендарная группа «Лицей» появилась в шоу «Мурзилки Live» на «Авторадио», а солистки рассказали, откуда родилось название коллектива. Участницы поделились планами к 35-летию творчества и впечатлениями от съемок в шоу «Битва поколений».

В следующем году группа, исполнившая многими любимый хит «Осень», отметит 35 лет с момента основания. Бессменный лидер коллектива Анастасия Макаревич подтвердила, что это событие они хотят отпраздновать масштабным выступлением.

«Дата такая немаленькая, и я думаю, мы грянем на большой площадке», — заявила она на «Авторадио», анонсируя юбилейный концерт.

Также Макаревич напомнила, что днем рождения «Лицея» считается 12 декабря — дата первого выступления коллектива в программе «Утренняя звезда». Именно тогда, по словам артистки, группа и получила свое название, сменив первоначальный вариант «Каникулы».

Сейчас «Лицей» принимает участие в новом сезоне шоу «Битва поколений» на канале «Муз-ТВ». В рамках проекта коллективу предстоит творческое противостояние с Юлианной Карауловой. Для этой битвы артисты подготовили специальную аранжировку хита Карауловой «Так сильно», переработав композицию в рок-ключе.

«Может, даже не похожа на нашу стилистику получилась эта песня», — отметили участницы группы в эфире.

Новый сезон «Битвы поколений» уже выходит в эфир. Вместе с «Лицеем» в шоу участвуют Полина Гагарина, Сергей Шнуров, Алсу, FEDUK и другие артисты. Итоги музыкальных баттлов определяются зрительским голосованием.