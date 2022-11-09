Солист «НА-НА» пил с Путиным, спасал Моисеева, но постеснялся переспать с дочкой генерала
На своем 55-летнем юбилее первый солист легендарной группы «На-На» рассказал несколько сногсшибательных историй из своего бурного прошлого.
Группа «Интеграл», где начинал гитарист, пользовалась огромной популярностью у восторженных фанаток. Как-то раз девушки тайно проникли в гостиничный номер. Одна из них оказалось дочкой генерала МВД, и некоторое время шантажировала Юрина.
«Пришлось даже отвозить ее в больницу, чтобы проверить на девственность! И доказывать, что у меня с ней ничего не было!» – смеется юбиляр.
В 1992 году группу «На-На» пригласили на выступление в ночном клубе.
Музыканты сидели в зале, дожидаясь выхода на сцену. За соседним столиком оказался Борис Моисеев, недавно вернувшийся из США.
Пестрый прикид и странная манера хореографа привлекли к нему внимание местных бандитов, которые начали насмехаться над Борей. В ответ Моисеев опрокинул их столик. Те выхватили пистолеты.
«Я понял, что Борю сейчас убьют, - вспоминает Юрин, – схватил его за шиворот и протащил по знакомым мне подвальным лабиринтам этого клуба. Бандюки еще долго нас искали…»
В 1994 году Юрин принимал участие в питерском концерте в поддержку Анатолия Собчака. Первым замом мэра тогда был Владимир Путин. На банкете все пили и веселились, только Путин грустил в сторонке.
«Налей ему шампанского», - предложил Собчак.
«Я подошел, налил, - рассказывает Юрин, – а тот в ответ: Валерий, я не пью, и вам не советую. Вам же сегодня выступать? Сможете петь?»
Валерий смог. И – продолжил свою карьеру.