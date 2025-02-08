Солист группы «Три дня дождя» Глеб Викторов проходит лечение в рехабе. Об этом сообщает mk.ru.

Создатель группы «Три дня дождя» Глеб Викторов в начале февраля вышел на связь с фанатами после продолжительной паузы. Он объяснил свое отсутствие тем, что пытается бороться с наркотической зависимостью. Певец пообещал выпустить новые песни, однако после обращения он так и не выходил на связь с поклонниками.

Как рассказал продюсер группы Сергей Слэм, Викторов сейчас находится в рехабе.

«Музыкант в настоящее время проходит лечение в рехабе. Там же Глеб встретил Новый год. Это решение не было связано ни с какими конкретными негативными ситуациями, кроме депрессивного состояния. У Глеба в жизни произошли настолько глобальные перемены, что было принято решение начать новую жизнь», — рассказал он.

Слэм добавил, что сначала срок реабилитации был всего несколько месяцев, однако артист сам попросил продлить его и перенести предстоящие концерты.

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