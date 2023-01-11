Звезда «Улицы разбитых фонарей» раскрыла свой диагноз в прямом эфире

Долгое время актриса театра и кино, звезда сериала «Улицы разбитых фонарей» Анастасия Мельникова не раскрывала причины своей болезни.

Знаменитая оперуполномоченная Абдулова год от года набирала в весе, вызывая тем самым все более тревожные слухи о своем здоровье.

И вот, в эфире телепередачи «Жизнь и Судьба» Мельникова призналась, что после потери мужа перенесла коронавирус и сейчас переживает все последствиями терапии, которую ей пришлось пройти во время лечения.

Волноваться не стоит, - уверяет артистка, - это всего-навсего пневмония. Болезнь не дала мне провести Рождество в церкви и вообще сорвала все планы на зиму.

Однако, не смотря на диагноз, озвученный самой Мельниковой, врачи затрудняются точно определить причину болезни артистки.

Напомним, результатом гормональной терапии, необходимой Анастасии для полного выздоровления оказалась почти полная потеря контроля женщины за весом тела.

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