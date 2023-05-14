«Собери свои последние мозги»: Людмила Поргина собирается уходить из Ленкома

Заслуженная артистка РФ, вдова Николая Караченцова Людмила Андреевна Поргина собралась покидать стены родного Ленкома.

Об этом сообщает издание PROZVEZD. Всё дело в том, что Поргина недавно пережила неудачное падение, которое, по её собственному мнению, произошло вовсе не случайно. Актриса уверена – это предупреждение свыше.

«Когда я упала, мой ангел буквально сказал мне: «Люда, помни, собери свои последние мозги. Что ты делаешь в театре? Ты приходишь туда каждый день, чтобы выйти на сцену в полной темноте со свечкой в руке на одну минуту! Разве этого ты заслуживаешь?»

Кроме того, заслуженная артистка справедливо считает, что теперь её любимый театр уже не тот.

«Это другой театр, не тот, в котором я играла вместе с другими выдающимся актёрами, – грустно констатирует актриса. – Инночка Чурикова была последняя, которая ушла в мир иной <…> Теперь мне пора уходить».