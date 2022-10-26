Ксения Собчак заявила о постоянном задержании ее журналистов после пропажи комдиректора

Телеведущая Ксения Собчак подтвердила задержание ее коммерческого директора Кирилла Суханова, об исчезновении которого стало известно 25 октября. По информации знаменитости, ему «шьют дело» о вымогательстве.

Собчак считает, что происходящее – «бред, смех, нонсенс». Она рассказала, что Суханов работает рекламщиком в ее редакции и, кроме того, занимается бизнесом.

Телеведущая считает, что его задержание – «очередное давление на журналистику в стране».

«Они постоянно задерживают моих журналистов», - пожаловалась Собчак и добавила, что адвокат находится на связи с Сухановым. Ее команда следит за развитием событий.

ФОТО: Kashaev Pavel/East News