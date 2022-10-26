09:26, 26 октября 2022
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Ксения Собчак заявила о постоянном задержании ее журналистов после пропажи комдиректора
Телеведущая Ксения Собчак подтвердила задержание ее коммерческого директора Кирилла Суханова, об исчезновении которого стало известно 25 октября. По информации знаменитости, ему «шьют дело» о вымогательстве.
Собчак считает, что происходящее – «бред, смех, нонсенс». Она рассказала, что Суханов работает рекламщиком в ее редакции и, кроме того, занимается бизнесом.
Телеведущая считает, что его задержание – «очередное давление на журналистику в стране».
«Они постоянно задерживают моих журналистов», - пожаловалась Собчак и добавила, что адвокат находится на связи с Сухановым. Ее команда следит за развитием событий.
ФОТО: Kashaev Pavel/East News
Источник:Telegram-канал Кровавая барыня
Автор:Лилия КараеваТеги: