Собчак рассказала, когда нужно будет валить из России

Вернувшаяся в Россию журналист и телеведущая ответила на вопрос о том, что может побудить ее эмигрировать.

Мы много раз задавались в нашей компании этим вопросом задолго до начала украинских событий, - сказала Собчак, – и я всегда говорила: единственное, что может принудить меня покинуть страну навсегда, это закрытие внешних границ.

Ксюша тут же признала, что, если это произойдет, пытаться эмигрировать, скорее всего, будет уже поздно.

Напомним, сразу после своего возвращения, Ксения Собчак была вызвана в суд как свидетель по делу своих сотрудников Кирилла Суханова и Ариана Романовского, обвиненных в вымогательстве 11 миллионов у главы «Ростеха» Сергея Чемезова.