«Со здоровьем плохо»: раскрыто состояние Михаила Ефремова, отбывающего наказание за смертельное ДТП

Актер Михаил Ефремов, отбывающий наказание за смертельное ДТП в 2020 году, страдает от тяжелого заболевания. В беседе с aif.ru певец Гарик Сукачев рассказал о состоянии артиста и прокомментировал информацию о его УДО.

Друг и коллега Михаила Ефремова, осужденного за ДТП со смертельным исходом, отметил, что у него нет достоверных сведений об УДО артиста.

«Никто ничего не знает, нет никаких сведений. Я его видел давненько, ездил к нему, когда еще можно было. Мы сами все надеялись на условно-досрочное освобождение, но его до сих пор нет. Так что я в довольно странном состоянии нахожусь», — поделился Гарик Сукачев.

Исполнитель хита «Моя бабушка курит трубку» также выразил надежду на то, что актер может попасть под амнистию. Отвечая на вопрос о состоянии Михаила Ефремова, Гарик Сукачев не стал скрывать, что у артиста «со здоровьем плохо».

«У него довольно тяжелая форма бронхиальной астмы. Так что, не очень…» — признался музыкант.

Напомним, в 2020 году Михаил Ефремов, будучи в состоянии алкогольного опьянения, стал виновником ДТП в Москве, в результате которого погиб мужчина. В отношении актера было возбуждено уголовное дело, он был приговорен к семи с половиной годам лишения свободы, после чего объявил о завершении актерской деятельности. В 2024 году стало известно, что артист получил право подать ходатайство об УДО.

Ранее сообщалось о том, что скандал осужденного Михаила Ефремова с найденным у него в камере телефоном назвали «подставой».