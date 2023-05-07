«Смотрится, как обыкновенная ветошь»: дизайнер ужасе от загородного дома Андрея Губина

Некогда известный, а для многих и вовсе культовый певец, композитор и продюсер Андрей Губин давно пропал с радаров.

Виной всему — редкое заболевание нервной системы, которое, правда, артист диагностировал сам себе.

Так или иначе, новостей от Губина в последнее время почти нет. Известно, однако, что певец оставил свою просторную квартиру в столице и перебрался за город.

Переехать в небольшой двухэтажный особняк Андрея заставили шумные соседи, постоянно мешающие ему в московской квартире. Поэтому отдельный дом — идеальное место, где знаменитость может неспешно заниматься тем, что нравится больше всего — писать песни. Тем не менее, по словам дизайнера Каролины Дорохиной, коттедж вызывает весьма спорные эмоции.

«Смотрится это не иначе как обыкновенная ветошь», — приводит цитату эксперта издание Woman.ru.

Комментируя проектное решение особняка, Дорохина отмечает, что общего стиля у дома как ни бывало.

К тому же, по мнению Каролины, подобное оформление дома музыканта буквально кричит о полном отсутствии вкуса.

Сам Губин на дом не жалуется и даже выглядит вполне счастливым на редких фото, порой появляющихся в Сети.