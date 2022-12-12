«Слушатель того желает»: группа «Чай вдвоем» возвращается!

В конце 90-х годов появился дуэт «Чай вдвоем», который быстро стал популярным. Песни «Ласковая моя», «День рождения», «Ты не одна» принесли Денису Кляверу и Стасу Костюшкину славу и всенародную любовь. Музыкальный коллектив просуществовал до 2012 года. После его распада каждый из солистов стал строить сольную карьеру. Тем не менее в интервью для «Пятого» канала мужчины сделали заявление, обрадовавшее их поклонников. Выяснилось, что в 2023 году группа «Чай вдвоем» возвращается на отечественную эстраду.

В последнее время у российских исполнителей пошла мода на запись совместных треков. Денис и Стас поняли, что друг с другом они прозвучат лучше всего. Так и возникла идея и возрождении коллектива. Кроме того, мужчины поделились и своими творческими планами. По их задумке, перед публикой они должны появиться не со старыми хитами, а с новой песней. Эту позитивную новость омрачил Костюшкин своим настроем, который не верит в успех группы. «Для нас это будет челлендж. Только на 70% это никому не надо, 30% — понравится», — поделился мнением артист.

Также исполнители композиции «Ласковая моя» добавили: вся их деятельность направлена на радость поклонников. Это и стало еще одной причиной, по которой группа «Чай вдвоем» объявила о воссоединении.

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