Слуцкая с перекошенным лицом вызвала жалость у публики
Одна из самых титулованных фигуристок Ирина Слуцкая оставила карьеру больше 15 лет назад. Она открыла собственную школу фигурного катания, занимается воспитанием детей и рассказывает о своей жизни в соцсетях.
Знаменитость показала, как отдыхает в Пятигорске. Она не забыла посетить питьевую галерею, где можно попробовать минеральную воду. Ирина опубликовала видео и поделилась своими эмоциями от посещения этого места. Женщина появилась на кадрах с перекошенным лицом, чем сначала испугала подписчиков.
Оказалось, что спортсменке просто не понравился специфический вкус воды. Пользователи Сети пожалели звезду.
«Да, вода там – тухлячок», «Пробовал, но предпочитаю из магазина», «Было дело, в Карловых Варах 12 источников. На вкус: отвратительно», «Ха, вот это реакция», – пишут в комментариях.
Многие отметили, что 43-летняя фигуристка прекрасно выглядит. Она признавалась, что тщательно следит за своим здоровьем. Благодаря питанию и спорту многодетная мама может позволить себе ходить в нарядах, подчеркивающих ее фигуру. Многие помнят, что раньше Слуцкая часто жаловалась на полноту. Но со временем смогла прийти в форму.