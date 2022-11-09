Слуцкая с перекошенным лицом вызвала жалость у публики

Одна из самых титулованных фигуристок Ирина Слуцкая оставила карьеру больше 15 лет назад. Она открыла собственную школу фигурного катания, занимается воспитанием детей и рассказывает о своей жизни в соцсетях.

Знаменитость показала, как отдыхает в Пятигорске. Она не забыла посетить питьевую галерею, где можно попробовать минеральную воду. Ирина опубликовала видео и поделилась своими эмоциями от посещения этого места. Женщина появилась на кадрах с перекошенным лицом, чем сначала испугала подписчиков.