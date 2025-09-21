«Случайность или продолжение?»: Дима Билан заинтриговал поклонников свежим фото с незнакомкой

«Случайность или продолжение истории? Пусть останется тайной. Пока», — интригующе подписал фотографию артист.

Поклонники разделились на два лагеря. Одни считают, что в сердце исполнителя хита «Я твой номер один» наконец-то поселилась любовь, и искренне радуются за кумира. Другие же предположили, что кадр — отсылка к съемкам второго клипа «На берегу неба».

«С одной стороны, сердце разбито от ревности. С другой стороны, радость за такого человека как вы», «Все-таки «На берегу неба 2.0», клип», «Неслучайное продолжение в Венеции», — комментируют пользователи Сети.

