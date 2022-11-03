Сложная работа на Украине привела к проблемам Бориса Моисеева со здоровьем
Супруга родного брата певца Бориса Моисеева Людмила Чеснулявичюте поделилась мнением, что привело к проблемам артиста со здоровьем. Она упомянула его участие в украинском проекте, с которым график музыканта стал слишком плотным.
Родственнице было известно о единственной болезни Моисеева – гастрите. По ее рассказам, певец не ходил ко врачам и спасался содой.
«Боря соду выпьет – и всё», - вспоминает Чеснулявичюте.
Однажды Моисеев позвонил ей и сообщил, что начал работать на Украине – в большом проекте. По этой причине певцу приходилось много перемещаться.
«Я вчера уже был в Киеве. Отснялся и полетел в Израиль. Завтра выдвигаюсь в Юрмалу, а потом — в Москву!» - пересказывает женщина разговор с Моисеевым.
Родственница не понимала, в чем смысл нагружать себя работой в немолодом возрасте. Женщина спрашивала, зачем он согласился на съемки на Украине, так как знала: Моисеев «всего себя отдает зрителям».
«Я просто уверена, что его сгубил бешеный ритм жизни», - заключила она.
Напомним, Бориса Моисеева не стало 27 сентября. В начале октября музыканта похоронили на Троекуровском кладбище. На днях посетитель запечатлел погром на могиле и снял поваленные венки.
ФОТО: Lomohov Anatoly/East News