Сложная работа на Украине привела к проблемам Бориса Моисеева со здоровьем

Супруга родного брата певца Бориса Моисеева Людмила Чеснулявичюте поделилась мнением, что привело к проблемам артиста со здоровьем. Она упомянула его участие в украинском проекте, с которым график музыканта стал слишком плотным.

Родственнице было известно о единственной болезни Моисеева – гастрите. По ее рассказам, певец не ходил ко врачам и спасался содой.

«Боря соду выпьет – и всё», - вспоминает Чеснулявичюте.

Однажды Моисеев позвонил ей и сообщил, что начал работать на Украине – в большом проекте. По этой причине певцу приходилось много перемещаться.

«Я вчера уже был в Киеве. Отснялся и полетел в Израиль. Завтра выдвигаюсь в Юрмалу, а потом — в Москву!» - пересказывает женщина разговор с Моисеевым.

Родственница не понимала, в чем смысл нагружать себя работой в немолодом возрасте. Женщина спрашивала, зачем он согласился на съемки на Украине, так как знала: Моисеев «всего себя отдает зрителям».

«Я просто уверена, что его сгубил бешеный ритм жизни», - заключила она.

Напомним, Бориса Моисеева не стало 27 сентября. В начале октября музыканта похоронили на Троекуровском кладбище. На днях посетитель запечатлел погром на могиле и снял поваленные венки.

ФОТО: Lomohov Anatoly/East News