«Словно из розетки выдернули»: с супругой Евгения Петросяна происходит что-то странное

34-летняя администратор и личный помощник юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова пожаловалась на полный упадок сил.

«Еще нет девяти утра, а я уже мчусь по делам. Сил что-то совсем нет, вот у меня такое ощущение, что меня обесточили. Словно из розетки выдернули. Спать хочется невообразимо», - приводит слова официальной супруги мэтра Газета.Ru.

Напомним, пять лет назад 77-летний писатель-юморист развелся со своей третьей женой, известной артисткой Еленой Степаненко и в декабре 2019 года вступил в близкие отношения с блогером Татьяной Брухуновой.

Пара тщательно скрывает сведения о своем официальном бракосочетании. Известно лишь, что Брухунова окружила пожилого супруга вниманием и заботой.